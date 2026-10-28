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Aydın Karacasu'da jandarmanın operasyonunda 157 sikke ele geçirildi

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Aydın Karacasu'da jandarmanın operasyonunda 157 sikke ele geçirildi
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma, Geyre Mahallesi'nde iki şüphelinin evine tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Aramalarda 157 sikke ile çok sayıda tarihi eser ve obje ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekiplerince iki şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 157 sikke ile çok sayıda obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Geyre Mahallesi'nde belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi. O.Ç. (41) ve M.O. (56) isimli şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen adli aramalarda, 157 sikke, 3 figürin, 1 aplik, 1 taş yontma aleti, 1 damga mühür, 5 sütun parçası, 25 süs eşyası ve üzerinde Roma yazısı bulunan 1 demir parçası ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 altın arama aparatı, 1 dedektör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 125 av fişeği ve 1 USB bellek bulundu. Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki objelerin incelenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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