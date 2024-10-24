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Aydın-İzmir ve Aydın-Denizli Otoyolunda Güvenlik Denetimleri Başladı

Aydın-İzmir ve Aydın-Denizli Otoyolunda Güvenlik Denetimleri Başladı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aydın-İzmir ve Aydın-Denizli otoyolu güzergahında trafik ve asayiş denetimlerine başladı. Denetimler Jandarma ekipleri ve teknik araçlarla gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, kontrollerin güvenlik açısından önemli olduğunu ifade ediyor.

Aydın- İzmir ve Aydın- Denizli otoyolu güzergahı, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hem trafik hem de asayiş yönünden denetlenecek.

Daha önce Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri tarafından denetlenen otoyolların denetimi 15 Ekim itibarıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığına geçti. Bu çerçevede Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Otoyol Jandarma Komutanlığı ise artık 144 kilometrelik Aydın-İzmir ve Aydın-Denizli otoyolunu trafik ve asayiş yönünden denetleyecek. Aydın'da otoyol karargahı, Hamidiye Otoyol Karakol Komutanlığı ve Hıdırbeyli Karakol Komutanlığında bulunan ekipler ve 20 binek araç, 2 hizmet aracı, 1 mobil asayiş aracı, 6 motosiklet ile Aydın-İzmir ve Aydın-Denizli otoyolunun kontrollerini sağlayacak.

Aydın'da görevlerine başlayan Otoyol Komutanlığı ekipleri bu kapsamda Aydın-İzmir otoyolu Germencik gişelerinde uygulama gerçekleştirdi. Cayrokopter ile havadan da destek verilen denetimlerde jandarma ekipleri, sürücüleri ve yolcuları hem trafik hem de asayiş yönünden kontrol etti.

"Sık sık denetim olması faydalı olacaktır"

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlardan Gürcan Şahin, "Denetimlerin yapılması her yönden iyi tabii ki. Toplum güvenliği açısından sık sık yapılması faydalı olacaktır. Hele ki şu ortamda, güvenlik güçlerinin sürekli denetimlerde olması bence gayet iyi" dedi.

Trafik kurallarına toplumun uyması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlardan Cemal Özenci, "Valla herkesin trafik kurallarına uyması gerekiyor. Hiç kimse için ayrım yok. Herkesin uyması lazım. Toplumun uyması lazım. Denetimleri, insanların güvenliği açısından, kontrol açısından iyi buluyorum. Kontrol güzel bir şey" şeklinde konuştu.

"Denetimler gayet iyi"

Kapadokya'dan Aydın'a kadar yolculuk yaptıklarını ve denetimlerden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlardan Abdullah Öz, "Jandarmamızın kontrolleri tabii ki iyidir. Şimdiye kadar da çoğu yerde çeviriyorlar. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kapadokya'dan bu yana yoldayız. 2-3 defa kontrollere girdik. Kimlik kontrollerimizi yaptılar ve gönderdiler. Memnunuz. Hepsi de çok nazikti. Hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Denetimlerin sıklaştırılmasının daha da iyi olacağını belirten Yakup İmaş ise, "Denetimler gayet iyi. Olması lazım her zaman güvenliğimiz için. Daha sık olursa güzel olur" dedi.

Denetimlerin artırılması gerektiğini belirten vatandaşlardan Onur Avcı, "Denetimleri sadece burada gördüm. Yeterli mi bilemiyorum ama denetimler artırılmalı tabii ki. Hız sınırlarına da dikkat etmemiz lazım. Işıklandırmalar da olmalı. Bazı bölgelerde ışıklandırmalar gerçekten az oluyor geceleri" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Politika Güvenlik 3-sayfa Denizli Asayiş trafik İzmir

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