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Aydın-İzmir otoyolunda zihinsel engelli kadına çarpan sürücü yakalandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydın- İzmir otoyolunda kullandığı kamyonla zihinsel engelli kadına çarpan sürücü, Jasat'ın yaptığı çalışma ile Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi Aydın-İzmir otoyolunda 01.04.2024 günü saat 01.25 sıralarında sürücüsü, markası modeli ve plakası tespit edilemeyen bir araç, yolda yaya olarak bulunan zihinsel engelli D.Y.'ye çarptı. D.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza yaparak olay yerinden ayrılan şahsın yakalanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde bulunan deliller ve kamera görüntüleri sonucu Y.İ. isimli şüpheli şahsın sürücülüğünü yaptığı kamyon ile D.Y. isimli şahsa çarptığı tespit edildi. Şüpheli şahıs, Denizli Acıpayam ilçesinde kamyon ile birlikte yakalandı. Y.İ. adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Germencik Acıpayam Denizli JASAT İzmir Aydın Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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