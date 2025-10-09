Aydın-İzmir Otoyolunda Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın- İzmir otoyolu Germencik gişelerinde durdurulan bir kişinin 9 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması, Aydın - İzmir Otoyolu Germencik gişelerinde yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre durdurulan 1 şahsın yapılan kimlik kontrolünde, "Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçundan aranması olduğu tespit edildi. Hakkında 9 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası kararı bulunan şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli gerekli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN