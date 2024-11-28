Aydın-İzmir Otoyolu'nda Uyuşturucu Operasyonu

Aydın- İzmir Otoyolu girişlerinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisindeki 3 kişiden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aydın-İzmir Otoyolu Aydın gişelerinde bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta bulunan F.Y. (34), Y.T. (27) ve F.Y (27) isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada 17 gram metamfetamin, 3 adet cep telefonu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN