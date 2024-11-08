Aydın-İzmir Otoyolu'nda 12 Düzensiz Göçmen ve 3 Organizatör Yakalandı

Aydın- İzmir otobanında durdurulan araçta 12 düzensiz göçmen ile 3 organizatör Otoyol Jandarması'ndan kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli Otoyol Jandarma Bölük Komutanlığınca çalışma gerçekleştirildi. Aydın-İzmir Otoyolu Germencik/Hıdırbeyli gişelerinde durdurulan araçlarda yasadışı olarak ülkemize giriş yapan veya seyahat izin belgesi bulunmayan 12 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Yasadışı giriş yapan bir göçmene 22 bin 834 TL, seyahat izin belgesi bulunmayan 11 şüpheliye toplam 69 bin 552 TL olmak üzere toplam 92 bin 386 TL idari para cezası uygulandı. Düzensiz göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN