Aydın İzmir Otoyolu'nda 12 Düzensiz Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Aydın İzmir Otoyolu'nda 12 Düzensiz Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı
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Aydın İzmir Otoyolu'nda jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta 12 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Yakalanan göçmenler GÖKSEM'e teslim edilirken, organizatör hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın İzmir Otoyolu'nda devriye esnasında durdurulan araç içerisindeki 12 düzensiz göçmen ve 1 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzensiz göç ile mücadele konusunda yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre Hamidiye Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığınca İzmir-Aydın Yolunun Germencik Gişeleri mevkiinde seyir halinde icra edilen devriye esnasında bir araç içerisinde 12 düzensiz göçmen 1 organizatör yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör Ö.Ö. isimli şüpheli şahıs hakkında da adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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