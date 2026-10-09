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Aydın İncirliova'da ev baskınında 3 bin 42 gram esrar ve 47 kök kenevir ele geçirildi

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Aydın İncirliova'da ev baskınında 3 bin 42 gram esrar ve 47 kök kenevir ele geçirildi
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Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Osmanbükü Mahallesi'nde bir eve jandarma baskını düzenlendi. Adli aramada 3 bin 42 gram esrar, 47 kök ekili kenevir, 1 cep telefonu ve 1 öğütme aparatı ele geçirildi; yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir eve yapılan uyuşturucu baskınında 3 kilo kubar esrar ve 47 kök kenevir ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince Osmanbükü Mahallesi'ndeki H.K. (39) isimli şahsın ikametine baskın yapıldı. Gerçekleştirilen adli aramada 3 bin 42 gram esrar maddesi, 47 kök ekili kenevir bitkisi, 1 adet cep telefonu ve 1 adet öğütme aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler muhafaza altına alınırken, yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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