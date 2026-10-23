Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın'ın Köşk ve Efeler'deki uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Köşk ve Efeler'deki uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli adliyeye sevk edildi Haber Videosunu İzle
Aydın'ın Köşk ve Efeler'deki uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Köşk ve Efeler ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımına yönelik soruşturma kapsamında 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 98 şüpheli, işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Aydın'ın Köşk ve Efeler ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 98 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Efeler ve Köşk ilçelerinde belirlenen 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda toplam 98 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de

Kimsenin beklemediği oldu! Gözler şimdi o toplantıda
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin

Yeni kriz: Parayı geri ver yoksa...
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı

İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü yeniden gözaltında
Dron saldırısına uğrayan tanker İstanbul Boğazı’ndan geçti! Boğaz trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı! İşte nedeni
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası

Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: Gitmemeliydi ama gitti

Evlat acısı yaşayan ünlü manken: Pars gitmemeliydi
Sudan'da hastaneler kasten hedef alınmış: El Faşir'de 43 saldırı, 55 sağlık çalışanı öldü

Ölü taklidi yaparak kurtuldu! Hastaneye günde 25 kez saldırmışlar
Milas Belediyesi'nde 2,5 milyar liralık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan Topuz ve oğlu adliyeye sevk edildi

2,5 milyarlık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan ve oğlu adliyede