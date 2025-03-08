2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü

2 yaşındaki Rana'nın can verdiği yerde saatler sonra aynı manzara
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç

Görüntü köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden
Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası! Hocası konuştu

Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan Kadınlar Günü Ziyareti

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan Kadınlar Günü Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Aydın Vali Yardımcısı Mera Uçar'ı ziyaret ederek kadınların gününü kutladı ve çiçek takdim etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aydın Vali Yardımcısı Mera Uçar'ı makamında ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü kutladı.

Aydın genelinde görev yapan kadın yöneticilere yönelik 8 Mart Kadınlar Günü ziyaretlerine aralıksız sürdüren Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın son durağı Aydın Valiliği oldu. Aydın Vali Yardımcısı Meral Uçar'ı makamında ziyaret eden Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, Vali Yardımcısı Uçar'ın gününü kutlayıp çiçek takdim etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
img

Arda Kural'ın yeni mesleği şaşırttı
img

Cepheden gelen haber korkunç! Bilanço her saat ağırlaşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
2030 yılında iki kez oruç tutulacak

2030 yılında iki kez oruç tutulacak
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Ronaldo'nun 'Çok çirkinsin' dediği 'Adanalı Ronaldo'dan' cevap geldi

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi
Trump'ın uzayda mahsur kalan astronotlar için söylediği sözler gündem oldu

Uzayda mahsur kalan iki kişi için söyledikleri gündem oldu!
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.