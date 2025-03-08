Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan Kadınlar Günü Ziyareti
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Aydın Vali Yardımcısı Mera Uçar'ı ziyaret ederek kadınların gününü kutladı ve çiçek takdim etti.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aydın Vali Yardımcısı Mera Uçar'ı makamında ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü kutladı.
Aydın genelinde görev yapan kadın yöneticilere yönelik 8 Mart Kadınlar Günü ziyaretlerine aralıksız sürdüren Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın son durağı Aydın Valiliği oldu. Aydın Vali Yardımcısı Meral Uçar'ı makamında ziyaret eden Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, Vali Yardımcısı Uçar'ın gününü kutlayıp çiçek takdim etti. - AYDIN