Aydın İl Emniyet Müdürlüğü 164 Şahsı Yakaladı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 62 bin 027 şahsın sorgusunu yaparken, 164 şahsı yakaladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü, Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan resmi ekipler ile ŞOK, YOL ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, Aydın sınırları içerisinde suç ve suçlularla mücadeleye devam ediyor. Drone destekli çalışmalar, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Tren Garı, Otogar, AVM' ler, okul çevrelerinde, şehir giriş ve çıkışların da yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontroller artarak devam ediyor. 2024 yılı Ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalar ve uygulamalarda 62 bin 027 şahıs sorgulanırken, sorgulama neticesinde 164 şahıs yakalandı. 36 bin 508 araç sorgulanırken, sorgulama neticesinde 5 adet araç yakalandı, ekipler tarafından 1855 olaya müdahale edildi. Yapılan uygulamada, 1 adet ruhsatsız tabanca 7 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca 30 fişek, 3 adet av tüfeği 50 adet dolu kartuş, 1 şahıstan 200 adet gümrük kaçağı sigara ve 400 adet makaron, 28 şahıstan 50 gram uyuşturucu madde, 11 şahıstan 30,3 gram Esrar maddesi ve 22 adet uyarıcı madde (Hap) ele geçirildi. Ayrıca, Mobil PTS sistemiyle 24 bin 157 araç sorgulandı. - AYDIN