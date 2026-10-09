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Aydın Germencik'te turist otobüsü şarampole uçtu, 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı

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Aydın Germencik'te turist otobüsü şarampole uçtu, 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı
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İzmir Havalimanı'ndan turistleri alan yolcu otobüsü, Aydın-İzmir Otobanı'nın Germencik ilçe sınırlarındaki kesiminde başka bir aracın arkadan çarpması sonucu şarampole uçtu. İlk belirlemelere göre kazada bir kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

İzmir otobanı üzerinde turistleri taşıyan yolcu otobüsünün kaza sonrası şarampole uçması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.

Kaza Aydın-İzmir Otobanı Germencik ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. İzmir Havalimanı'ndan turistleri alan tur otobüsü, Germencik yakınlarında başka bir aracın arkadan çarpması sonucu şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.

Kaza yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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