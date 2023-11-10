Aydın Efeler ilçesinde bir kadın evinin balkonundan düştü

Aydın Efeler ilçe merkezinde gece yarısı 30 yaşlarındaki bir kadının evinin balkonundan yola düştü. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi 33 yaşlarındaki kadın hastaneye kaldırılırken polis Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay gece yarısı saat 02: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mesudiye Mahallesi Şerbetçi Caddesi üzerindeki bir abartmanın 4. Katında yaşayan 3 çocuk annesi İ.C. henüz bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan 1660 sokağa düştü. Gürültü üzerine uyanan çevre sakinleri durumu 112 Acil Servis'e bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri vücudunda kırıklar oluşan kadını Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının 4. Kattan aşağıya o saate nasıl düştüğü araştırılıyor. - AYDIN