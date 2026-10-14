Aydın Efeler'de freni boşalan otomobil takla attı, kazada yaralanan olmadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde freni tutmayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Zafer Mahallesi 170 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 170 Sokak'tan ADÜ Varyant yoluna bağlanmak isteyen M.T. idaresindeki 09 AJY 481 plakalı otomobilin, yokuş aşağı indiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle freni boşaldı. Hakimiyeti kaybolan otomobil savrularak takla attı. Araçta bulunan sürücü ve yolcu konumundaki bir kişi, kazayı şans eseri yara alamdan atlattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri aldı. Maddi hasarın meydana geldiği otomobil ise çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılırken, sokak yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı