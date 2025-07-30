Aydın'da Zirai Alandan Ormana Sıçrayan Yangınla Mücadele Sürüyor

Aydın'da Zirai Alandan Ormana Sıçrayan Yangınla Mücadele Sürüyor
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Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangınla ilgili müdahale devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai alanda başlayan yangın ormana sıçrarken, ekiplerin alevlere karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kenger Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın rüzgarın etkisi ile zirai alandan ormana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi başladı. Ormanlık ve zirai alanda etkili olan alevlere karşı havdan ve karadan müdahale devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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