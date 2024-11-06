Aydın'da Yasak Niyetçilikte Kullanılan Hayvanlar Kurtarıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yasadışı şekilde niyetçi olarak kullanılan, belgesiz ve bakım ihmali olduğu tespit edilen bir tavşan ve İskender papağanı koruma altına alınırken, şahsa da idari para cezası uygulandı.

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adnan Menderes Parkı'nda bir şahsın hayvanları kullanarak niyetçilik yaptığı ve vatandaşlardan para talep ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerince tespit edilen şahıs, niyet işinde kullandığı tespit edilen bir tavşan ve papağan ile birlikte yakalandı. Hayvanların yasal olmayan bir işte kullanılması, kayıt ve belgelerinin olmaması üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma BüroAmirliği HAYDİ Polisi, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince yapılan incelemelerde, yeşil renkli İskender Papağanı'nın yasadışı ticaretini önlemek amacıyla gereken CİTES belgesi ve faturalarının olmadığı, ayrıca ayağında kimlik halkasının da bulunmadığı belirlendi. Tavşanın ise uygun olmayan şartlarda tutulduğu ve ciddi bir şekilde bakımı ihmal edilerek sağlığının tehlikeye atıldığı tespit edildi. Her iki hayvan da kurtarılarak koruma altına alındı. Niyetçilik yaptığı tespit edilen şahsa ise idari para cezası uygulanırken, hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN