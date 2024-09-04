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Aydın'da yapılan çalışmalarda 55 aranan şahıs yakalandı

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Aydın'da yapılan çalışmalarda 47 bin 264 şahıs sorgulanırken 55 aranan şahıs yakalandı. Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadelede drone destekli çalışmalar yapıyor.

Aydın'da Ağustos ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 47 bin 264 şahıs sorgulanırken 55 aranan şahıs yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan resmi ekipler ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, Aydın sınırları içerisinde suç ve suçlularla mücadelelerini arttırırken, Aydın'da suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde özellikle drone destekli çalışmalar yapılıyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Tren Garı, Otogar, alışveriş merkezleri, halkın alış-veriş yapmakta olduğu yerler, okul çevrelerinde, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontroller artarak devam ediyor. 2024 yılı Ağustos ayı içerisinde yapılan çalışmalar ve uygulamalar neticesinde, 47 bin 264 şahıs sorgulanırken, 55 aranan şahıs ile hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı. 11 bin 093 araç sorgulanırken, 5 hacizli yakalamalı araç yakalandı, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ekipler tarafından 1784 olaya müdahale edildi. Yapılan uygulamalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 19 adet fişek, 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 5 adet kartuş, 15 şahıstan toplam 22 gram uyuşturucu madde, 4 şahıstan toplam 28 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Mobil PTS sistemiyle 2 bin 274 araç sorgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydın Emniyet Müdürlüğü Güvenlik 3-sayfa Güncel Suç

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