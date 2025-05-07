Aydın'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde şüpheli şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatları ve tabanca ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Karacasu ilçesinde O.G. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 15 Adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 Adet hassas terazi, 3 Adet tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 Adet av tüfeği, 14 Adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN