Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanan R.Ş., uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda toplam 50 gram metamfetamin ve suçtan elde edilen 3 bin 500 TL para ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekiplerinin Mesudiye Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurdukları R.Ş. (56) isimli şahsın yapılan üst aramasında; 2 parça halide toplam 50 gram metamfetamin maddesi, 1 adet Hassas terazi, 26 adet paketleme için kullanılan kilitli ambalaj poşeti, 13 adet alüminyum sigara jelatini ile 3 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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