Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke ilçesinde narkotik ekiplerinin gerçekleştirildiği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan M.Ş. ve K.A. isimli iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 58 gram metamfetamin ve 2 bin 525 TL nakit para ele geçirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince M.Ş. ve K.A. isimli şüphelilerin Atatürk Mahallesi ve Yenicami Mahallerindeki ikametleri ve üzerlerinde yapılan aramada; 58 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 2 bin 525 TL nakit para ele geçirildi. M.Ş. ve K.A. isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar

İran'ın durmaya niyeti yok! İsrail'i titretecek görüntüler
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İsrail-İran savaşı Türkiye sınırına dayandı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.