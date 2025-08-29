Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 12 şüpheli yakalanırken, kayda değer miktarda uyuşturucu madde ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen çalışmalarda 12 şüpheli yakalanmıştır. Faaliyet sonucunda 5 bin 340 gram kubar esrar, 1278 adet kenevir bitkisi tohumu, 70 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
