SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek

Altay fırtınası kapıya dayandı! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor
Trump'tan 'Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?' sorusuna zehir zemberek yanıt

Dünyanın merak ettiği soruya Trump'tan zehir zemberek yanıt
Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor

Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Araçta Madde Ele Geçirildi

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Araçta Madde Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Buharkent ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli M.U.'nun sağlık testinde uyuşturucu kullanımı tespit edildi. Ayrıca, 66 bin 519 TL trafik cezası ve araç yediemine teslim edildi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Savcılı Mahallesi'nde devriye esnasında sürücülüğünü M.U. isimli şahsın yaptığı araç şüphe üzerine durduruldu. Şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilmiştir. Trafik Jandarması tarafından 66 bin 519 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç hakkında yakalama kararı bulunması sebebiyle araç yediemine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bakan Uraloğlu'ndan dikkat çeken hareket! Bir anda salonu terk etti
img

Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
img

Survivor'da gerilim tırmandı: Yusuf ve Senem birbirine girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu, İsrailli bakanı protesto edip salonu terk etti

Bakan Uraloğlu'ndan dikkat çeken hareket! Bir anda salonu terk etti
Ankara'da şüpheli ölüm! 'Necla Teyze'yi diri diri yaktılar'

Ankara'da şüpheli ölüm! "Necla Teyze'yi diri diri yaktılar"
Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı

Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı

Hadise'nin konserinde korku dolu anlar
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.