Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Araçta Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Savcılı Mahallesi'nde devriye esnasında sürücülüğünü M.U. isimli şahsın yaptığı araç şüphe üzerine durduruldu. Şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilmiştir. Trafik Jandarması tarafından 66 bin 519 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç hakkında yakalama kararı bulunması sebebiyle araç yediemine teslim edildi. - AYDIN