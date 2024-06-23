Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında Karpuzlu, Kuyucak ve Söke ilçelerinde çalışmalar yapıldı ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Aydın'da uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmada 6 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Karpuzlu, Kuyucak ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Söke ilçesinde D.C. ve N.D. isimli şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca yakalanan D.C., N.D., A.Ö., E.E., O.A. ve S.Ö. şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Karpuzlu Jandarma Kuyucak Aydın Söke 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

 Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler

Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler

 CHP'nin gölge bakanı Karatepe, Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var

CHP'nin gölge bakanı Karatepe, Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var

 HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title