Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 438 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 438 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda, 438 gram uyuşturucu madde ve bir cep telefonu ele geçirildi. H.E. isimli şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde yapılan aramada 438 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imale ve ticaretine yönelik icra edilen koordineli faaliyette Nazilli ilçesinde H.E. (26) isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 438 gram metamfetamin 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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