Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 210 gram kubar esrar ve 36 bin 600 TL para ele geçirildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde Kuyucak ilçesinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 210 gram kubar esrar maddesi, 1 adet bong aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin 600 TL para ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

