Aydın'da Uyuşturucu Kullanımı Tespit Edilen 6 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Aydın'ın Buharkent, Çine ve Kuşadası ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Buharkent, Çine ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda; B.S., Ç.K., Ö.U.Ö., M.A., U.A. ve T.S. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN