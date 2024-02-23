Aydın'da Üst Geçitte Unutulan Koli Polisi Harekete Geçirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir üst geçitte unutulan koli, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Aydın-İzmir karayolu Yeni Dörtyol mevkiindeki üst geçitte saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçidin üzerinde şüpheli bir koli olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şerit çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ekipler tarafından yapılan incelemede koli boş çıkarken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. - AYDIN