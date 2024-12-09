Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler

 Bakırhan, 'Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı

İşte Bahçeli'nin, DEM Partili Bakırhan'ı uzun uzun alkışladığı konuşması

 Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu

Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor

Suriyelilerle ilgili yeni süreci Erdoğan duyurdu

Aydın'da Tren Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Aydın-İzmir seferini yapan trenin önüne atlayan 24 yaşındaki Fatih Kuyucu, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde trenin çarptığı genç hayatını kaybetti.

Olay, Aydın-İzmir Karayolu Kuyulu Kavşağı'nın yaklaşık 200 metre ilerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Kuyucu (24) Aydın-İzmir seferini yapan trenin önüne atladı. Genci son anda fark eden makinist treni durdurmak için fren yapsa da tren gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kuyucu metrelerce ileriye savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Kuyucu'nun ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, gencin cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu trafik kazası geçirdi
img

Kız arkadaşını restoranda bıçakla rehin alan turistin halüsinasyon gördüğü ortaya çıktı
img

Bahçeli, Bakırhan'ı uzun uzun alkışladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Samsun okullar tatil mi? 10 Aralık Salı Samsun'da okul yok mu? Sivas okullar tatil mi? 10 Aralık Salı Sivas'ta okul yok mu? Kırklareli okullar tatil mi? 10 Aralık Salı Kırklareli'de okul yok mu? Tekirdağ okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Tekirdağ'da okul yok mu? Edirne okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Edirne'de okul yok mu? B1 ehliyet hangi otomobil kullanabilir mi? Ehliyet yaş sınırı düştü mü, yaş sınırı kaça düştü? Ankara okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Ankara'da okul yok mu? 10 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? İstanbul okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı İstanbul'da okul yok mu? 9 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.