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Aydın'da tren kazası: 1 ölü

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen tren kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hemzemin geçitte yaşanan kaza, karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadının trene çarpması sonucu gerçekleşti.

Aydın'da tren kazası: 1 ölü

Kaza güvenlik kameralarına yansıdı

-Ölüme böyle gitti

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen tren kazasında bir kişi hayatını kaybederken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Girne Mahallesi Girne Bulvarı üzerindeki hemzemin geçitte sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına İzmir-Denizli seferini yapan tren çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden ve kimliği henüz belirlenemeyen kadının cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle duran tren seferleri ise yapılan çalışmaların ardından yeniden normale döndü.

Kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Meydana gelen kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde kadının hemzemin geçide yaklaştıktan sonra hızla yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada trenin çarptığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ - 3.Sayfa
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