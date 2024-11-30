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Aydın'da Trafik Kazası: 17 Günlük Yaşam Mücadelesi Sonunda Hayatını Kaybetti

Aydın'da Trafik Kazası: 17 Günlük Yaşam Mücadelesi Sonunda Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ahmet Çakır, 17 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Kaza, iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Yavuzköy Mahallesi'nde 12 Kasım Salı günü akşam saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gültekin Giray (47) idaresindeki motosiklet ile karşı istikametten gelen Ahmet Çakır (27) yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 2 sürücüsü de devrilen motosikletlerden yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Giray'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, Çakır ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan ve hastanede tedavi altına alınan Ahmet Çakır 17 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Çakır'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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