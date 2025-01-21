Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Denizli otoyolu Pınardere Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda ters yönde ilerlediği iddia edilen Suat Savran idaresindeki HH SU 2514 yabancı plakalı otomobil ile Mustafa S. idaresindeki 35 HB 7111 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile araçlar savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Suat Savran(60) olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Mustafa S. ise yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapıp ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN