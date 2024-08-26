Aydın'da tescilsiz motosiklete sahte plaka takan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tescilsiz ve ruhsatsız olan motosikletine başka bir motosiklete ait plaka takan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Kuyucak ilçesi Beşeylül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında Y.Y. isimli şüpheli şahsın kullanmış olduğu motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede şüphelinin başka bir motosiklete ait plakayı, kullandığı tescilsiz ve ruhsatsız motosiklete taktığı tespit edildi. Y.Y. isimli şüpheli şahsa 32 bin 170 TL idari para cezası uygulanırken, hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı. - AYDIN