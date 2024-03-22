Aydın'da terör propagandası yapan 7 şüpheli yakalandı

Aydın'da terör propagandası yaptığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre gerçekleştirilen operasyonda, Didim, Germencik ve Kuşadası ilçelerinde Terör Örgütü (TKP/ML, THKP-C, PKK/KCK-PYD/YPG/YPJ) Propagandası yapmak suçundan 7 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN