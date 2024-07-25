Aydın'da terör propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı

Aydın'da terör propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Didim, Efeler, Kuşadası ve Söke ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK-THKP/C) suçundan 6 şüpheli, eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN