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Aydın'da Süs Bitkisi Çalındı, Esnaf Hırsıza Seslendi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde havalandırmak için dükkanının önüne çıkardığı süs bitkisinin çalındığını fark eden esnaf, hırsıza seslenerek geri getirmesini istedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde havalandırmak için dükkanının önüne çıkardığı süs bitkisinin saksısında olmadığını gören ve kamera kayıtlarını izleyince çalındığını fark eden esnaf Aykut Ünlü, hırsıza seslenerek "İki gün içerisinde geri getirmezse elimizdeki görüntülerle suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde doğal gaz işi yapan Aykut Ünlü, sabah işe geldiğinde havalandırmak için dışarıya çıkardığı süs bitkisinin saksısında olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Ünlü, süs bitkisinin içerisinde değerli taşlarla birlikte, kimliği belirsiz bir kadın tarafından köklenerek çalındığını gördü. Hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ifade eden Ünlü, kamera kayıtlarından tespit ettiği hırsıza seslenerek, çaldıklarını geri getirmesini, aksi takdirde kamera kayıtlarıyla birlikte suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

"İstese zaten biz verirdik"

Olayı gerçekleştiren kadının daha önceden keşif yaptığını ve planlı bir şekilde bitkilerini çaldığını düşündüğünü ifade eden esnaf Aykut Ünlü, "Sabah iş yerime geldiğimde havalandırmak için dükkanımın önüne çıkarmış olduğum saksılardan bir tanesinin boş olduğunu gördüm. Kamera kayıtlarına baktım. Akşam saat 8.00 sıralarında bir hanımefendi geliyor, yürüyerek. Hiçbir şey yokmuş gibi elindeki poşeti çıkarıyor, kökü alıp poşetin içerisine koyuyor ve yoluna devam ediyor. Daha önceden görmüş galiba planlamış ve gelip bizim saksımızdan ağacı köküyle beraber götürmüş. Poşetin içerisine koymuş, sanki kendi malıymış gibi almış ve hiçbir şey yokmuş gibi yürümüş gitmiş. Biz burada ofisimiz, etrafımız güzelleşsin diye ağaçlar, çiçekler, bitkiler koyuyoruz. Sokaktan, kapımızın önünden bitkilerimiz çalınıyor. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Bitki çalınır mı? Yiyecek, içecek olsa anlarım ama ağacı da çalmazsın. Gelip istese biz verirdik. Koparır bir parça verirdik. Köklendirirdik, bir şekilde verirdik ama böyle bir şeyle karşılaştık. Biz de üzgünüz. Ağacımızın kökünün yanında değerli taşlar vardı. Onlar da gitti. Ortamın enerjisini değiştirmek için kullandığımız taşları da istiyorum. Bunları geri istiyorum. Geri getirmezlerse 2 gün içerisinde karakola gidip elimizde kamera görüntülerle gerekli şikayetleri yapacağız. Biraz pahalı bir bitki. İç mekan bitkisi havalanması için dışarıya çıkarmıştım. Muhtemelen gözüne kestirmiş. Belli ki hoşuna gitmiş. Burada 2 tane vardı ondan. Bir de daha gür ve güzel olanı götürmüş. Ben bunları geri istiyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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