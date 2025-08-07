Aydın'da Şüpheli Çanta Panik Yarattı, Sahibi Zamanında Yetişti

Aydın'ın Efeler ilçesinde korkuluk demirlerine asılı bırakılan çanta, vatandaşın şüpheli paket ihbarı ile polisi harekete geçirirken, çantasının düştüğünü fark eden sahibi ise patlatılmadan yetişerek çantasını teslim aldı.

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi Yeni Dörtyol Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgedeki bankaya gelen Altan Satılmış isimli bir vatandaş, yoldan geçtiği esnada korkuluk demirlerinde bir sırt çantasının asılı durduğunu fark etti. Çantanın sahipsiz olduğunu belirleyen Satılmış, duyarlılık örneği göstererek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi için durumu bankanın güvenlik görevlisine bildirdi.

Çantayı fark eden ve durumu banka güvenlik görevlisine bildiren Altan Satılmış, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek "Ben bankaya gitme için bu yolu kullanıyordum. Demirlerde fark ettim çantayı ve bankada güvenlik arkadaşa bilgi verdim. Polisleri araması için. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim. İnşallah bir şey çıkmaz. Genel bomba çıkmıyor böyle şeylerde ama yine de haber vermekte fayda var yani" dedi.

Çanta patlatılmadan yetişti

Banka görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik çemberi alarak, bomba imha ekiplerinin gelmesini bekledi. O esnada bölgeye gelen Adem Yıldız isimli genç, çantasının kendisine ait olduğunu belirterek, polis ekipleri ile görüştü. Gerekli incelemenin ardından çanta, sahibi olduğu belirlenen Adem Yıldız'a teslim edildi. Çantasının düştüğünü fark eden ve yol güzergahında çantasını arayan Yıldız, çanta patlatılmadan yetişerek sırt çantasını teslim aldı.

Çantasının kaybolduğunu fark edince kendisinin durumu polise bildirdiğini ifade eden Adem Yıldız, "Çantam düşmüş, sonrasında fark ettim. Polisi aradım. Seyir halindeyken mi düştü bilmiyorum ama ben gideceğim yere vardıktan sonra çantanın olmadığını fark ettim. Yol üzerinde bir yerde düştü diye düşündüm. Yarım saat daha geç gelsem çanta patlatılacakmış. Neyse ki yetiştim" dedi. Çantasını teslim alan ve ekiplere teşekkür eden Yıldız daha sonra bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. - AYDIN