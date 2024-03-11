Aydın'da Son 24 Saatte 31 Aranan Şüpheli Yakalandı

Aydın'da son 24 saatte çeşitli suçlardan aranan toplam 31 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, son 24 saatte Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Asayiş Büro Amirliklerince yapılan çalışmalarda haklarında 2 yıl altı hapis cezası bulunan 8 şahıs, haklarında 2-5 yıl arası hapis cezası bulunan 4 şahıs, haklarında 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 3 şahıs ile haklarında ifade alınmasına yönelik arama kararı bulunan 16 şahıs olmak üzere toplam 31 aranan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca 2024 Ocak ayından bu yana yapılan çalışmalar çerçevesinde bin 520 şahıs yakalandı, 727 şahıs tutuklandı. - AYDIN