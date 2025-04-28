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Aydın'da Sınava Giden Öğrenciye Köpek Saldırdı

Aydın'da Sınava Giden Öğrenciye Köpek Saldırdı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde sınava giden genç, sokakta karşılaştığı köpeklerin saldırısına uğrayarak düşüp kafasını bir araca çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, genç hastaneye kaldırıldı ancak sağlık durumu iyi.

Aydın'da sınava giden öğrenciye köpek saldırdı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde sınava giden öğrenci, köpeklerin saldırısı sonrasında düşüp kafasını arabaya çarparak yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Kemer Mahallesi 1784 sokak üzerinde yaşandı. Üniversite sınavına hazırlanan E.Ö., deneme sınavına girmek için evden çıktı. Sokakta yürürken çok sayıda köpeğin saldırısına uğrayan E.Ö., kaçmaya başladı. Kendini kurtarmaya çalışırken düşerek kafasını arabaya çarpan genç, yaralandı. O sırada bölgeden geçen bir otomobilin sürücüsü ise yaralı gence yardım etti. Köpeklerin saldırısında düşerek yaralanan genç hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

E.Ö isimli gencin yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansırken, görüntüde gencin kendisini kovalayan köpeklerden kaçması ve düşmesi yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN FIRAT - 3.Sayfa
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