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Aydın'da Sigara İzmariti Yangın Tehlikesi Yaratıyor

Aydın'da Sigara İzmariti Yangın Tehlikesi Yaratıyor
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir mazgaldan yükselen dumanlar, sigara izmariti sebebiyle çıkan yangını işaret etti. İtfaiye ekipleri hızlıca müdahale ederek yangını söndürdü, ancak vatandaşlar sigara izmaritlerinin çevreye verdiği zararlara dikkat çekti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırım üzerindeki mazgala atılan sigara izmariti sebebiyle yükselen dumanlar, ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Efeler ilçesi Ramazanpaşa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankanın önündeki kaldırımda bulunan mazgaldan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mazgaldaki çöplerin de tutuşması sonucu çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çevredeki vatandaşlar da sigara izmaritlerinin de yanık bir şekilde yere veya çöpe atılmasının yangınlara sebep olduğunu ifade ederek, herkesi duyarlı olmaya ve çevreyi temiz tutmaya davet etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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