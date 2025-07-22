Aydın'da Sanayi Sitesinde Bir Kişi Ölü Bulundu

Aydın'da Sanayi Sitesinde Bir Kişi Ölü Bulundu
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Bozdoğan ilçesinde bir kişi yerde yatar halde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bir kişi yerde yatar şekilde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Sitesi'nde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede ölen kişinin Süleyman Eryılmaz olduğu tespit edildi. Eryılmaz'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacağı gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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