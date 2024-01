Aydın'da Sağanak Yağış: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı

Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü, Ilıcabaşı Mahallesi'nde evleri su bastı.

Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyunca etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran yağmur sonrasında bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Merkez ilçe Efeler'de bulunan Ilıcabaşı Mahallesi'nde de sokaklar adeta göle döndü. Yoğun su birikimi sebebiyle mazgallardan suyun aktarımı yetersiz kalırken, bazı evleri su bastı. Ellerine aldıkları kovalarla, evin içerisinde ve bahçesinde biriken suyu tahliye etmeye çalışan mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

Evini su basan mahalle sakinlerinden Şükrü Can Umurhan, her yıl aynı manzarayla karşılaştıklarını ifade ederek, "Burası her sene böyle oluyor. Çok şikayetçiyiz. Her sene sürekli az da olsa çok da olsa yağmur yağdığında bunu yaşıyoruz. Evlerimize su basıyor. Buna bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Çocukları ile birlikte dışarda kaldıklarını belirten Abdullah Uyanık ise, "Evimizi tamamen su bastı ve eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Çocuklarımla dışarda kaldık. Sağ olsun komşularımız şimdilik bize evlerini açtı ama bu buralarda da fazla kalamayız. Evimizi eski haline getirebilmek için yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN