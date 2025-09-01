Aydın'da Patlayıcı Üretim Tesisi Patladı: 5 Yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde patlayıcı üretimi yapan bir tesiste, imha alanında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde patlayıcı imalatı yapan bir tesisin imha alanında patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN