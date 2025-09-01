Aydın'da Patlayıcı Üretim Tesisi Patladı: 5 Yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde bir patlayıcı üretim tesisinin imha alanında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde patlayıcı imalatı yapan bir tesisin imha alanında patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa