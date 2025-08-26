Aydın'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 FM 355 plakalı otomobil ile 09 ARS 463 plakalı motosiklet Atatürk Bulvarı kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken başından yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı motosiklet sürücüsü tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN