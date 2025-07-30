Aydın'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Aydın'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
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Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına 7 hava aracı, 32 arazöz ve 244 personelle müdahale ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai alanda başlayan yangın ormana sıçrarken, bölgede 7 hava aracı, 32 arazöz, iş makineleri ve 244 personel alevlerle mücadele ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Doğanköy Mahallesi katı atık tesisi üst tarafındaki alanda yangın çıktı. Kenger mahallesi ile Doğanköy Mahallesi arasındaki yangın rüzgarla birlikte büyüdü. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi başladı. Ormanlık ve zirai alanda etkili olan alevlere karşı 7 hava aracı, 32 arazöz, 7 kepçe, 9 su tankeri, 244 personelle müdahalede bulunuluyor. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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