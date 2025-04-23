Aydın'da Okul Önünde Şüpheli Çanta Alarmı: Kontrol Altında Patlatıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir okulun duvarındaki şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirdi. Kontrollü şekilde patlatılan çantadan giysi çıktı.

Olay, Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Güzelhisar İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun duvarındaki sahipsiz çantayı fark eden vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekip vatandaşları uzaklaştırarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı koruyucu kıyafetlerini giyerek çantaya müdahale edip, fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Patlatılan çantadan kadın giysisi çıktı. Ekipler çantanın sahibinin belirlenebilmesi için çalışma başlatırken, okul önündeki yaya ve araç trafiği de normale döndü. - AYDIN