Aydın'da Narkotik Operasyonu: 10 Kilo Uyuşturucu ve 4 Bin Adet Hap Ele Geçirildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 10 kilo 200 gram uyuşturucu madde ve 4 bin 61 sentetik hap ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 10 kilo 200 gram uyuşturucu madde ve 4 bin 61 adet sentetik hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri tarafından yapılan takip sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında Ovaeymir Mahallesi'ndeki bir ikamette yapılan aramalarda 10 kilo 200 gram skunk maddesi, 4 bin 61 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Konuyla ilgili B.D. (21) ve Y.Ş. (19) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
