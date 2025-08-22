Aydın'da Motosiklet ve Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Kaza, Yazıkent Kavşağı'nda meydana geldi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde motosiklet ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yazıkent Kavşağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 09 ALV 487 plakalı motosiklet ile 01 DKL 64 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan motosikletten düşen sürücü yaralanırken, motosiklet kamyonun altına girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine hızla bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

