Aydın'da minibüs arızası trafik kilitlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü hizmetinde çalışan bir minibüs arıza yapınca yolda kaldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu olayda, trafik polisleri trafiğin akışının sağlanması için yoğun çaba sarf ederken, iddiaya göre mahkemesi olduğu öğrenilen sürücü, aracını bırakıp mahkemeye yetişti.

Olay, Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın-Denizli Otoban inşaatında Karayolları Genel Müdürlüğü hizmetinde çalıştığı öğrenilen 20 AKP 565 plakalı bir minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kitlenerek yolda kaldı. Araç şoförünün tüm çabalarına rağmen çalışmayan minibüs sebebiyle uzun araç kuyrukları meydana geldi. Kısa sürede bölgeye gelen trafik polisleri, trafik akışının yeniden sağlanması için yoğun çaba sarf etti. Yolun sağ tarafında park halinde bulunan araçların sahiplerine ulaşarak çektiren ekipler, trafiğin kısa süreli akışını sağladı. İhbar üzerine bölgeye çekici gönderildi. Yolda kalan minibüs çekici marifetiyle yoldan kaldırılırken, trafik normale döndü.

Aracını bırakıp mahkemeye koştu

O esnada, iddiaya göre mahkemesi olduğu öğrenilen ve yolda kalan minibüsün sürücüsü ise tüm çabalara rağmen aracı çalışmayınca, minibüsü bırakarak mahkemeye koştu. Olay yerine gelen sürücünün arkadaşları ise ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, aracın tamamen kilitlendiğini ve kendilerinin de şaşırdığını belirtti. - AYDIN