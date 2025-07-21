Aydın'da Makilik ve Zirai Alanda Yangın Çıktı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Beğerli Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın için itfaiye ve orman ekipleri müdahalede bulunuyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve zirai alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Beğerli Mahallesi'ndeki makilik ve zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa