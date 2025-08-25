Aydın'da Mahsur Kalan Kedi, İtfaiye Ekiplerinin Gelmesini Beklemeden Kaçtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın en üst katındaki balkonda mahsur kalan kedi için ekipler harekete geçti. Önce şaşkın bakışlarla kendisini kurtarmak isteyen ekipleri izleyen kedi, daha sonra karşısında ekipleri görünce balkondan atlayıp gitti.

Olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi 1014 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimsenin yaşamadığı 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki balkonda mahsur kaldı. Geceden bu yana kedinin balkonda olduğunu fark eden vatandaşlar sabah saatlerinde kendinin hala orada olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kedinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Balkonda mahsur kalan kedinin kurtarılabilmesi için mahalleye merdivenli itfaiye aracı sevk edildi. Kedi ise kendisini kurtarmak için gelen ekipleri şaşkın bakışlarla balkondan izledi. İtfaiye merdiveni ile balkona çıkan ekipleri karşısında gören kedi bir anda kaçarak apartman girişi üzerindeki tentenin üzerine atladı. Oradan yan apartmanın balkonuna ve daha sonra da bahçeye atlayan kedi gözden kaybolurken, kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri normale döndü. Mahalle sakinleri duyarlılıklarından dolayı ekiplere teşekkür etti. - AYDIN